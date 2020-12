Kitzingen vor 31 Minuten

„Sterne leuchten bunt und schön"

Der evangelische Kindergarten Schreibersgasse in Kitzingen hat für alle Kinder eine neue Aktion ins Leben gerufen. In dieser ungewohnten Vorweihnachtszeit möchte der Kindergarten seine Mauer mit funkelnden, hellen Sternen beleuchten. Wer mithelfen möchte, kann seinen selbstgebastelten Stern an der Mauer des Kindergartens anbringen. Über das helle Leuchten würden sich die Kinder und die Mitarbeiter der Schreibersgasse sehr freuen.