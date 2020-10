Castell vor 18 Minuten

Steigerwaldklub Castell schnürt die Wanderschuhe

15 Wanderer hatten sich für diese Wanderung des Casteller Steigerwaldklubs am Treffpunkt eingefunden. Es stand wieder eine Tour in der näheren Umgebung auf dem Programm. Ausgangspunkt war Wiebelsberg, ein Ort mit einer langen Weinbautradition. Die Lage Wiebelsberger Dachs ist bekannt. Ziel war die Burgruine Stollburg hoch über Handthal. Auf dem Zubringer von Gerolzhofen zum Steigerwald Panoramaweg ging es bergan. An der Franziskushütte legten wir einen Halt ein und genossen die prächtige Aussicht. Wir erreichten die Klinik am Steigerwald und damit den Panoramaweg, der uns nun über das Murleinsnest bis zur Stollburg führte. Die gesamte Wegstrecke führte übrigens ausschließlich auf naturbelassenen Pfaden und Wegen, durch einen fast reinen Buchenwald mit alten Beständen. Es war ein "Genusswandern". Von der Stollburg stiegen wir dann über eine lange Treppe hinunter zum Restaurant, wo wir reserviert hatten. Der Rückweg nach Wiebelsberg erfolgte auf einem kürzeren Weg durch die herbstlich gefärbten Weinberge, wieder mit schönen Ausblicken in die Landschaft.