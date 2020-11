Kitzingen vor 45 Minuten

St. Martinsfeier mal anders

Die Mädchen und Jungen im Haus für Kinder St. Elisabeth in Kitzingen feierten dieses Jahr St. Martin mal ein " bisschen" anders. Dennoch hatten die Kinder riesigen Spaß. In Kleingruppen haben sie sich auf den Weg gemacht, um an den heiligen Martin zu denken. In den vergangenen Tagen haben wir sehr viel über Martin erfahren, haben religiöse Beschäftigungen erlebt, kleine Kuchen geteilt, Waffelgänse gebacken und vieles mehr. Damit auch zu Hause noch St. Martin gefeiert werden kann, bekam jedes Kind eine Tüte " St. Martin zu Hause" mit. In der Tüte befinden sich die unterschiedlichsten Überraschungen für die ganze Familie, zum Beispiel die Martinslegende, ein kleiner Kuchen und Tee.