Kitzingen vor 1 Stunde

Spende für das ehrenamtliche Engagement

Für ihre Arbeit, die sie in den vergangen Jahren erbracht haben, erhalten scheidende Kreisräte eine Würdigung von Verdiensten um den Landkreis Kitzingen. So auch Jens Pauluhn, der nach zwölf Jahren als ÖDP-Kreisrat, mit der kommenden Kreistagssitzung verabschiedet wird. Sein Geschenk in Höhe von 250 Euro wollte Herr Pauluhn sinnvoll einsetzen und kam so schnell auf die Idee diese Summe für das ehrenamtliche Engagement im Landkreis Kitzingen zu spenden. Mit der Spende an das WirKT Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement möchte Herr Pauluhn ein deutliches Signal an den Landkreis setzen, die Fortführung des WirKT Koordinierungszentrums des AWO Bezirksverbandes zu gewährleisten und die wertvolle Arbeit der vergangenen acht Jahre hier zu würdigen und fortzuführen.