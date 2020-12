Den mit Abstand besten Adventskalender gibt es in diesem Jahr sicherlich an der Grundschule Kitzingen-Siedlung. Die Mädchen und Jungen gestalten jeden Schultag vor den Weihnachtsferien um 9.20 Uhr einen Hör-Beitrag für ihre Mitschüler. Wenn - wie im Radio- ein Jingle, die Erkennungsmelodie, erklingt, dann steigt gerade die Aufregung bei den kleinen Moderatoren im Sekretariat.

Die Verwaltungsangestellte Monika Hofmann und Bundesfreiwilligendienstlerin Antonia Siegert begrüßen alle Kinder und Lehrkräfte durch die schulinterne Anlage zum Öffnen des aktuellen Hörfensterchens und die Schulkinder nehmen ihren ganzen Mut zusammen, rücken näher ans Mikro und sprechen laut und deutlich, damit man sie auch gut in allen Klassenzimmern versteht. Dort freuen sich schon die Mitschülerinnen und Mitschüler auf die kleinen Geschichten, Rätsel, Gedichte, Minikonzerte auf Instrumenten und Mitmach-Aufgaben aus dem Lautsprecher im Klassenzimmer. Die Lehrkräfte berichten von strahlenden Kinderaugen, wenn die ersten Töne durchs Schulhaus schwingen und den Adventskalender ankündigen. Von der ersten bis zur vierten Klassen wurden Kinder gefunden, die Gedichte auswendig gelernt, Geschichten und Musikstücke fleißig geübt haben und selbstbewusst "vor so vielen Menschen reden, auch wenn wir sie nicht sehen!", wie eine kleine Sprecherin treffend beschrieb. Die Akteure sind so stolz, wenn sie es geschafft haben: "Das war Mega!" meinte ein Sprecher gleich am 1. Dezember.

Auch wenn jahrgangsübergreifende Feiern, das gemeinsame Adventssingen oder das Weihnachtstheater in diesem Corona-Jahr in der Schulgemeinschaft nicht möglich sind, so freuen sich die Schulleiterinnen Heike Schneller-Schneider und Gabriele Harrer, dass dieser neue, stimmungsvolle Adventskalender solch ein großer Erfolg an ihrer Siedlungsgrundschule ist.

Von: Heike Schneller-Schneider, Rektorin an der Siedlungsgrundschule Kitzingen