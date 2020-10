Bereits im Frühjahr 2020 bewarben sich Frau Tina Riegler, Frau Stephanie Feiler und Frau Petra Manno stellvertretend für die Mädchenrealschule Volkach auf den Partnerschaftspreis des Bezirks Unterfranken, dessen Ausschreibung sich dieses Jahr ausschließlich an Gymnasien und Realschulen aus dem Regierungsbezirk Unterfranken richtete.

Völlig überrascht waren wir, als wir erfuhren, dass wir tatsächlich nach Würzburg in die Bezirksverwaltung Unterfranken eingeladen worden waren. Nun durften wir voller Stolz den 2. Preis in Empfang nehmen, für welchen ein Preisgeld von 1200 Euro für die Französischfachschaft ausgelobt wurde.

Inhaltlich überzeugten unsere regelmäßigen Gruppen- und Individualaustausche mit Frankreich sowie unsere eintägigen Aktionen inner- und außerhalb des Unterrichts, die unseren Schülerinnen so oft wie möglich und auf verschiedenste Weise Begegnungen mit der französischen Sprache und Kultur ermöglichen sollen, am besten natürlich in Gegenwart „echter Franzosen“. Wenn wir gerade keinen Besuch „der Nachbarn“ haben oder ihnen einen abstatten, besuchen wir z.B. das französische Kino, die Umsetzung eines französischsprachigen Theaterstücks oder einen Lesewettbewerb, starten eine Quiche-Backaktion oder französische Frühstücke in der Schule bzw. kümmern uns jährlich im Januar um würdige Umsetzungen des Partnerschaftsgedankens an den deutsch-französischen Tagen.

Wir bedanken uns sehr herzlich beim Partnerschaftsreferat für diese große Ehre, die Würdigung unserer Arbeit und freuen uns riesig über diese Auszeichnung! Sie spornt uns umso mehr an, genauso weiterzumachen!

Von: Tina Riegler, Französischlehrerin an der Mädchenrealschule Volkach