Gaibach vor 1 Stunde

Nikolausgruß für Gaibacher Senioren

Wie es in Gaibach Tradition ist, sollte auch dieses Jahr wieder ein weihnachtlicher Seniorennachmittag für die älteren Dorfbewohner stattfinden. Allerdings musste dieser, wie auch so viele andere Veranstaltungen, wegen der Corona-Pandemie leider abgesagt werden, vor allem auch da eine Risikogruppe betroffen wäre. Doch was wäre die Weihnachtszeit ohne eine kleine Freude? Man wollte natürlich trotzdem zeigen, dass man immer noch an die Senioren denkt und so kam die Idee auf, ihnen ein kleines Geschenk zu bereiten. Finanziert wurde diese Aktion vom Sportclub Gaibach und der ansässigen Freiwilligen Feuerwehr, die sonst auch immer die Veranstaltung abhielten. Auch die Stadt Volkach trug durch ihren alljährigen Zuschuss zur Förderung dieses Projektes bei. Die Idee für die kleine Aufmerksamkeit stieß auf großes Interesse und so wurde gemeinsam eine kleine Tüte zusammengestellt, die neben einem Nikolaus und Lebkuchen auch Sekt, Nüsse und Nektarinen enthielt. Das Verteilen übernahmen die Vorstände Herbert Eichelmann und Paul Barthelme sowie einige Mitglieder der beiden Vereine und deren Familien. Auch Ortssprecher Hans Jürgen Linke brachte sich ein und half engagiert mit. So konnten sich die insgesamt 55 Senioren am Nikolaustag über eine Überraschung freuen, welche auf gute Resonanz stieß.