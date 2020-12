Dettelbach vor 25 Minuten

Nikolaus geht neue Wege

Neue Wege suchen, um nicht alles Gewohnte und Vertraute ausfallen zu lassen, so kam Nikolaus unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen zu den Bewohnern der Dettelbacher Senioreneinrichtungen Seniorenresidenz Phönix und dem "Hornschen Spital". Eine Nikolausandacht, Lieder, Geschichte und Gebete per Videoclip für die einzelnen Wohngruppen sollten zum Mittun ermuntern, Verbindung schaffen und gebündelt mit der Botschaft "Wir sind mit euch" Zeichen in dunklen Tagen setzen. Rita Selzam mit dem Schifferklavier, Beat Simon als Bischof Nikolaus, Barbara und Paul Schielke mit seiner Kamera gestalteten zusammen mit dem Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz den stimmungsvollen Nikolausimpuls.