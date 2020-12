Kitzingen vor 27 Minuten

Nikolaus besucht Gemeinschaftsunterkünfte

„Hallo liebe Kinder, leider kann ich in diesem Jahr nicht persönlich vorbei kommen und darüber bin ich sehr traurig!“ so fing die Grußkarte des Nikolaus an den Päckchen an, die die Gemeinschaftsunterkünfte in Kitzingen erreichte. Diese ganz besondere Aktion wollten sich die Jugendleiter von der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) und dem Pfadfinderstamm Schwarze Adler St. Michael von Kitzingen, nicht nehmen lassen. Sieglinde Schraut, die Integrationsbeauftragte des katholisches Dekanates Kitzingen, organisierte in diesem ganz speziellen Jahr diese Aktion anders. Die Anzahl der Kinder und Familien stellte sie zusammen. Dann stand fest, wie viele Päckchen die Vertreter und die Jugendreferentin Susanne Müller packten durften. Der Inhalt kam durch die Hilfe von Sponsoren wie dem Dekanat Kitzingen, dem Arbeitskreis Asyl der Caritas,der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land und dem BDKJ- Regionalverband Kitzingen zusammen. Am Nikolausabend zog Sieglinde Schraut mit ihren Helfern des Nikolaus nach Kleinlangheim, Corlette Circle und Innopark und Oberer Mainkai, um die Gaben vor die Türen der Gemeinschaftsunterkünfte zu stellen. Die Kinder und Eltern waren sehr überrascht und freuten sich sehr. Erwartet haben sie es in diesem Jahr nicht, dass der Nikolaus einen Gruß aus der Ferne sandte. Ein achtjähriges Mädchen rief begeistert: „Der Nikolaus hat mir nicht nur Geschenke gebracht. Er hat mir geschrieben. Schau mal in der schönen Schreibschrift.“