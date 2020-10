Volkach vor 58 Minuten

Museum Fünf Kontinente kommt nach Volkach

Für die Schülerinnen der fünften Klassen der Mädchenrealschule der Franziskanerinnen Volkach gab es im Musikunterricht eine kleine Überraschung, denn für sie kam das Museum Fünf Kontinente, das seinen Sitz in München hat, extra an die Mädchenrealschule Volkach - in digitaler Form. Bayerischen Schülerinnen und Schülern aller Schularten auch in Zeiten von Corona ein Museumserlebnis bieten – so das Ziel der MPZ-Initiative: Auf der Basis von interaktiven Onlinematerialien aus unterschiedlichsten Museen in ganz Bayern finden in den Klassen digitale Expertengespräche statt. Zu ausgewählten Themen können über das MPZ (museumspädagogisches Zentrum München) so genannte „MusPads“ mit Bildern, Filmen, Tonspuren, Links oder Anleitungen zu praktischen Arbeiten gebucht werden. Für den Musikunterricht der fünften Klassen bot sich besonders das Thema „Kleine Weltreise“ als Einstieg in eine Unterrichtssequenz an, in der sich die Schülerinnen in den kommenden Wochen mit musikalischen Bräuchen und Besonderheiten verschiedener Länder beschäftigen werden. In einer gemeinsamen Videokonferenz besprach die Wissenschaftlerin und Museumspädagogin Susanne Bischler relevante Inhalte zu verschiedenen Kontinenten und gab weiterführende Informationen. Die Schülerinnen konnten direkt Fragen stellen, lösten gemeinsam digitale Rätsel und sahen Exponate aus dem Museum. So entstand ein lebendiger Austausch zwischen allen Beteiligten.