Martinsheim vor 1 Stunde

Martinsheimer Dorfjugend räumt auf

Im Rahmen einer Flursäuberungsaktion waren die Martinsheimer Jugendlichen in der Flur im Bereich der Gemeinde unterwegs. Sie waren mit Eifer bei der Sache. Verschiedener Müll und Unrat in Form von Flaschen, Zigarettenschachteln, Kunststoffverpackungen und vieles mehr wurden in einen blauen Müllsack gepackt. Nach Abschluss der Säuberungsaktion bekamen die Jugendlichen von Bürgermeister Ott eine Brotzeit spendiert, die nach getaner Arbeit besonders gut schmeckte.