Schwarzach vor 28 Minuten

Lesekoffer für die Grundschüler

Die Schwarzacher Grundschüler gehen auf Buchfühlung: Kurz vor Weihnachten begann eine Leseförderung der besonderen Art. Nadine Dötsch und Anja Rüthlein von der benachbarten Klosterbuchhandlung in Münsterschwarzach packten ihre Koffer mit vielen, vielen Büchern. Lesekoffer, prall gefüllt mit Büchern für die jahrgangsgemischten Klassen 1 und 2. Jeder Klasse steht ein großer Lesekoffer zur Verfügung. Nun kann nach Herzenslust geschmökert werden: zu Schulbeginn, in den Pausen oder man leiht sich was für zuhause. Für jeden Lesegeschmack ist das passende Buch dabei. Mit Hilfe des Lesekoffers soll das Lesen in der Schulklasse zum gemeinsamen Erlebnis werden. Er soll zu einem intensiven Austausch über Bücher, Themen und Geschichten anregen. Die eigenen Leseerfahrungen werden an Mitschüler weitergegeben. So werden Neugierde und Interesse am Lesen von Kinder- und Jugendbüchern geweckt. Normalerweise gehen diese Koffer auf Lesereise. Aufgrund der momentanen Situation bleiben sie an der Schule. Unterstützt wird die Aktion von den Partnern Ravensburger Buchverlag und der Verlagsgruppe Oetinger. "Wir freuen uns, auch mit dieser Aktion wieder einen Beitrag zur Leseförderung leisten zu können", ist Buchhändlerin Anja Rüthlein begeistert von der positiven Resonanz.