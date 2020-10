Prichsenstadt vor 48 Minuten

Konfirmation in Zeiten der Krise

Auch in Prichsenstadt musste die Konfirmation, wie in vielen anderen Kirchengemeinden auch, im Frühjahr verlegt werden. Nun konnte die Feier endlich in der St.Sixtus-Kirche nachgeholt werden. Der Gottesdienst wurde gemeinsam geleitet vom neuen Prichsenstädter Pfarrer Martin Voß mit seinem Vorgänger Pfarrer i.R. Erich Eyßelein, der gerne seine Konfirmanden, die er noch vor seinem Ruhestand begleitet hatte, auch zum Zielpunkt führen wollte.