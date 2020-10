Kitzingen vor 1 Stunde

Konfirmation in schwierigen Zeiten

Nachdem durch die aktuelle Viruspandemie die Konfirmation in der Stadtkirche am Palmsonntag entfiel, konnte vor kurzem die ersten 18 von 35 Konfirmanden konfirmiert werden. Der zweite Teil des Konfirmandenjahrgangs 2020 wird im März 2021 eingesegnet. Nur durch eine Reduzierung der Teilnehmer und die Teilung der Gruppe wurde dies möglich. Da das Heilige Abendmahl nicht normal gefeiert werden konnte, bekam jeder Konfirmand und jede Konfirmandin ein eigenes Weinglas, welches zusammen mit der Hostie auf einem Tablett angerichtet war. In seiner Konfirmationsansprache hielt Diakon Holger Dubowy-Schleyer den Jugendlichen einen Spiegel im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen. In diesem konnten sie Gottes Kinder in ihren neuen Kleidern erblicken. Dabei bezog er sich auf den Kolosserbrief. Die Mitarbeiter des Kindergottesdienstteams und der Kirchenvorstand kümmerten sich um die Einhaltung der Hygieneregeln, so dass die Konfirmation ohne Zwischenfälle gefeiert werden konnte.