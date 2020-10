Marktsteft vor 1 Stunde

Konfirmation in Marktsteft

13 Jugendliche wurden in der St. Stephans Kirche in Marktsteft konfirmiert. Im Festgottesdienst wirkten neben der Orgel der Posaunenchor unter der Leitung von Walter Dienesch sowie die Sängerin Shirica Douglas mit. Der diesjährige Konfirmandenbaum war einige Tage davor in Michelfeld gepflanzt worden und ist ein Zeichen der Verbundenheit zwischen den beiden evangelischen Kirchengemeinden Marktsteft und Michelfeld. Pfarrer Stier gestaltete die Predigt zu einem Spruch aus dem Lukasevangelium: "Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind" und verband damit den Wunsch, dass die Konfirmierten auch in Zukunft mit Glaube und Kirche verbunden bleiben und unter Gottes Segen in eine gute Zukunft gehen mögen.