Iphofen vor 1 Stunde

Kommunionkinder pflanzten Baum

Seit Jahren pflanzen die Iphöfer Kommunionkinder am Herrengraben einen Apfelbaum zur Erinnerung an ihre Erstkommunion. Auch wenn wegen der Corona-Pandemie die Kommunion erst im September und Oktober gefeiert werden konnte, hat sich an dieser Tradition nichts geändert. Während der Religionsstunde setzten die Jungen und Mädchen einen Roten Eiserapfel mit Hilfe des Stadtgärtners Christian Kümmel in ein tiefes Loch. Eifrig schaufelten die Kinder Erde auf die Wurzeln und schnell war der Baum gepflanzt. Laut Kümmel ist der Eiserapfel eine uralte fränkische Sorte. „Robust, anspruchslos und bekannt für seine legendäre Haltbarkeit“, sagte er. Lydia Giehl, Mutter eines Kommunionkindes, erinnerte die Kinder, dass auch sie wie ein Baum seien. „Eure Eltern, Familie und der liebe Gott sind eure Wurzeln“, sagte sie. „Den Baum halten sie fest in der Erde, euch halten sie fest im Leben.“ In ein paar Jahren werde der Baum große rote Äpfel tragen und auch das Leben der Kinder werde Früchte bringen, wenn sie sich stets auf ihre Wurzeln besinnen. Abschließend sagte sie „Denkt immer an eure Kommunion und eure Wurzeln, wenn ihr an eurem Baum vorbeikommt.“