Kitzingen vor 1 Stunde

Kommunion in St. Peter und Paul

Normalerweise wäre die Kommunion am Weißen Sonntag gewesen. Coronabedingt konnte sie erst jetzt nachgeholt werden. Zum ersten Mal hätte die Kommunion in Iffigheim in der Filialkirche St. Johannes stattfindet sollen. Wegen Corona wich die Gruppe dann aber in die Seinsheimer Pfarrkirche St. Peter und Paul aus.