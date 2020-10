Am 2. Oktober bot Knauf anlässlich des Tags der Ausbildung Schülern, Absolventen und Eltern die Möglichkeit, sich über das umfangreiche Ausbildungs- und duale Studienangebot beim Iphöfer Baustoffunternehmen zu informieren. Da die aktuelle Corona-Situation keine Veranstaltung mit vielen Teilnehmern vor Ort zuließ, wurde der Informationstag als digitale Variante komplett ins Netz verlegt.

„Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen der letzten Jahre und mit Blick auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen, haben wir uns entschieden den diesjährigen Tag der Ausbildung nicht wie üblich als Präsenzveranstaltung in der Hauptverwaltung in Iphofen durchzuführen, sondern erstmals als reine digitale Veranstaltung stattfinden zu lassen“, beschreibt Irma Amrehn, Personalleiterin bei Knauf, den Schritt zum Online-Event. „Die Kollegen und Kolleginnen der Personalabteilung haben zusammen mit unseren Ausbildern und den Auszubildenden der aktuellen Jahrgänge ein digitales Konzept ausgearbeitet, um allen Interessierten auch online alle wichtigen Informationen mit auf den Weg zu geben. Auch für den direkten persönlichen Dialog wurde in Form von Web-Konferenzen ein perfektes Forum geschaffen“, zeigt sie sich über den Erfolg des digitalen Informationstags hoch erfreut.

Anstelle von Infoständen, an denen die Berufs- und Studienmöglichkeiten im direkten Kontakt gezeigt werden können, fand die Vorstellung der einzelnen Berufe diesmal als Online-Präsentation statt. Aber auch so blieb genug Raum für die Ausbilder und Auszubildenden, die einzelnen Berufe und Studiengänge im Detail vorzustellen und den interessierten Teilnehmer wichtige Informationen und wertvolle Tipps aus erster Hand mitzugeben. So konnte das gesamte Spektrum bei Knauf, mit insgesamt 13 Ausbildungsberufen und vier dualen Studiengängen, aufgezeigt werden. Das Unternehmen bildet nicht nur in den klassischen Berufszweigen wie zum Beispiel Industriekaufmann/-frau, Elektroniker/-in, Mechatroniker/-in oder Industriemechaniker/-in aus, sondern auch in Berufen wie Chemielaborant/-in, Fachkraft für Lagerlogistik, Maschinen- und Anlagenführer/-in sowie in neueren Ausbildungsberufen Technischer Produktdesigner/-in, Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen, Aufbereitungsmechaniker/-in und Bergbautechnologe/-in. Außerdem gibt es die Möglichkeit eines Dualen Studiums bei Knauf in den Studiengängen „BWL Branchenhandel Bau, Haustechnik und Elektro“ und „BWL Industrieversicherung“ oder Holztechnik und Bauingenieurwesen.

Für alle Teilnehmer, die mehr wissen wollten oder gezielte Fragen zu einzelnen Ausbildungsberufen und Studiengängen hatten, standen Knauf Mitarbeiter den Nachmittag über für Einzelgespräche in Form von Web-Konferenzen zur Verfügung. So konnten zahlreiche Fragen im direkten Dialog ausführlich beantwortet werden.

Weitere Infos online unter www.knauf.de/karriere.

Von: Christoph Roßkopf, Pressereferent Knauf Gips KG