Gaibach vor 1 Stunde

Jugendmedientag am FLSH

Das P-Seminar "Film" des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach unter der Leitung von Martin Reisinger nahm an der Online-Veranstaltung „ARD-Jugendmedientag“ teil. In mehreren Workshops und Vorträgen beschäftigten sich die zehn Teilnehmer mit den Themen Verschwörungstheorien, Virtual Reality und blickten hinter die Kulissen der Entstehung der bayerischen Daily Soap "Dahoam is dahoam". Ausgestattet mit Laptop, Beamer, Mikrofon und Lautsprechern konnte der Kurs per BigBlueButton-Videokonferenz die interaktiven Online-Angebote nutzen. Mittels der Kommentarfunktion und interaktiven Angeboten beteiligte sich das P-Seminar aktiv und freute sich darüber, dass einige Fragen tatsächlich live beantwortet wurden. Während die Kursteilnehmer dann in der 5. und 6. Stunde Schulaufgaben schreiben mussten, nahm der Kursleiter am letzten Web-Talk "Ozon - gemeinsam nachhaltig, let's go" sowie an der Abschlussveranstaltung teil. Eine schöne Veranstaltung, die wertvolle Erkenntnisse brachte und allen Spaß gemacht hat.