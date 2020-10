„Dein fabelhafter Nachbar“ stand auf dem Plakat, und „Rettet das Graue Langohr“! Dazu abgebildet war ein durchaus märchenhaftes Wesen mit übergroßen Ohren. Die angegebene Internetadresse verriet schließlich, dass es sich hierbei um eine Fledermaus handelt, deren Art sehr bedroht ist. Helfen könnte man, indem man diesen Tieren Quartiere zum Ruhen und Übernachten zur Verfügung stellt. Einflugöffnungen, Spalten und Luken an Scheunen oder Dachböden könnten das sein. Eine weitere Möglichkeit: Einen Fledermauskasten bauen und aufhängen. Eine Bauanleitung mit vielen Informationen gab es dazu vom Bayerischen Landesamt für Umwelt.

Und so wurde ein „Fledermaushotel“ gezimmert, ein Kasten mit zwei Kammern und der Einflugöffnung nach unten. In der Beschreibung dazu heißt es: „Bei Sonne ist es außen wärmer und innen kühler, nachts und bei windigem Wetter ist es umgekehrt. So können sich die Fledermäuse je nach Witterung das passende Zimmer aussuchen.“

So weit so gut. Aber wie kann der Kasten in fünf Meter Höhe befestigt werden? Eine Leiter ist dazu zu gefährlich, ein Gerüst zu teuer. Schließlich ein vorsichtiger Anruf bei Georg Günther, dem Leiter des Städtischen Bauhofes von Kitzingen: „Können Sie vielleicht helfen?“ – Er konnte. Sofort war er für das Anliegen aufgeschlossen und sagte Hilfe zu. Geklärt werden musste nur noch die versicherungsrechtliche Frage, da Fahrzeuge des Bauhofes nicht ohne weiteres bei Privatbauten zum Einsatz kommen dürfen. Nachdem dies erledigt war, kamen Günther Richard und Matthias Ritz mit einem geeigneten Gerät, so dass der Kasten unter Mithilfe von Friedrich Wagner in luftiger Höhe an der Hauswand befestigt werden konnte.

Übrigens gibt es im Landkreis Kitzingen neben dem Grauen Langohr noch 17 weitere Fledermausarten. Ob eine oder gar mehrere davon das Hotel beziehen werden, wird die Zukunft zeigen. An dieser Stelle aber ein großer Dank an die Mitarbeiter des Bauhofes und Lob an alle Beteiligten für die Unterstützung und die Bereitschaft, zur Rettung des Grauen Langohr beizutragen.

Von: Friedrich Wagner, Kitzingen