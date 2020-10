Gut geplant! Das haben die Verantwortlichen des Hauses für Kinder in Prichsenstadt wirklich. Das Team rund um Einrichtungsleitung Jasmin Popp kann auf ein sehr bewegtes und arbeitsreiches Jahr zurückblicken.

Hintergrund ist die Teilnahme am Coaching Kitaverpflegung, einem Angebot des bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in dessen Rahmen jährlich rund vierzig Kindertageseinrichtungen in Bayern von einem erfahrenen Coach bei der Optimierung der Kitaverpflegung begleitet und unterstütz werden.

Die Coachin Gwendolin Hammer, vom Fachzentrum Ernährung/ Gemeinschaftsverpflegung Unterfranken, mit Sitz am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg, hat die Einrichtung über das gesamte Kindergartenjahr mehrmals besucht, auf Grund von Corona mit Hilfe von Telefonkonferenzen fachkundig betreut und die Akteure bei ihrem Vorhaben unterstützt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! So wurde, unter den Augen von Bürgermeister René Schlehr, der regelmäßig an den Sitzungen teilnahm, beispielsweise an der grundlegenden Konzeptionierung der Verpflegung gearbeitet und die Ergebnisse in einem mehrseitigen Verpflegungskonzept für das Haus für Kinder festgehalten. Außerdem wurden die Speisepläne optimiert, neue Rezepturen ausprobiert, Probetage für alle Kinder angeboten und ein Netzwerk mit regionalen Lieferanten aufgebaut.

Viel Arbeit, die sich lohnt. Denn – gut geplant ist halb gewonnen. Abschließend blickten die Akteure beim letzten Besuchstermin Hammers in der Einrichtung gemeinsam auf die vergangenen Monate zurück. Erleichtert und stolz fassen die Hauptakteure des Coachings, Leitung Jasmin Popp und Verpflegungsbeauftragte Simone Schönberger, zusammen: „Wir fanden das Coaching sehr bereichernd! Alleine hätten wird das nicht geschafft. Wir können das Coaching nur empfehlen.“

Weiter Informationen über die Angebote für die Kitaverpflegung in Unterfranken und dem Coaching Kitaverpflegung finden Sie unter: www.aelf-wu.bayern.de/ernaehrung

Von: Antje Julke, Abteilungsleiterin Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg