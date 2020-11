Laub vor 31 Minuten

Für mehr Artenvielfalt

Die Ortsgruppe Wiesentheid/Geiselwind/Prichsenstadt des Bundes Naturschutz (BN) führte unter Corona-Bedingungen eine Pflanzaktion durch: Es wurden 18 Bäume von einheimischen, alten und außergewöhnlichen Obstbaumsorten in der Gemarkung Laub auf Grundstücken der Familie Klaus Weickert gepflanzt. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft unterstützte die Aktion mit Informationsmaterial über die Anlage und Pflege von Streuobstwiesen. Wer Interesse an den Broschüren hat, kann sich gerne an die BN-Ortsgruppe wenden.