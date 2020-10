Kitzingen vor 1 Stunde

Frauenbund spendet der St. Hedwig-Grundschule

Der katholische Frauenbund St. Johannes und St. Vinzenz (KDFB) überreichte der Rektorin der St. Hedwig-Grundschule Kitzingen Andrea Lorey einen Scheck über 250 Euro. Der Betrag wird zur Aufstockung des Inhaltes in der Pausen-Spielkiste eingesetzt. Aus dem Verkauf von Kräutersträußen an Maria Himmelfahrt hatte der Frauenbund St. Johannes und St. Vinzenz 500 Euro erlöst, die er je zur Hälfte an die Grundschulen Siedlung und St. Hedwig spendete.