Volkach vor 45 Minuten

Fit im Umgang mit digitalen Medien

In der vergangenen Woche gab es an der Mädchenrealschule Volkach für die Schülerinnen die Gelegenheit, sich mit Microsoft Teams vertraut zu machen. Nachdem die ersten Anmeldungshürden überwunden waren, probierten sich die Mädchen mutig aus und kamen schnell dahinter, wie sie miteinander telefonieren und schreiben können. Natürlich durfte auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen, als es um die Auswahl der passenden Profilbilder ging und das Senden von lustigen Emojis. Gerade jetzt, wenn eventuell der zweite Lockdown ansteht, werden die Mädchen so die Möglichkeit haben, sich auch in den Ferien virtuell zu treffen, womit ihnen die soziale Distanz hoffentlich auch etwas leichter fallen wird.