Volkach vor 22 Minuten

Farbenfrohe Eulen in der MRS

Immer wenn es die Zeit zuließ, malten und pinselten die Mädchen der Offenen Ganztagsschule von der Mädchenrealschule Volkach eifrig mit Wasserfarben in Aquarelltechnik unterschiedlichste Eulen. Viel Freude bereitete ihnen die Farbübergänge, die bei dieser Technik automatisch entstanden. Nachdem die Farben getrocknet waren, wurden die Konturen noch mit einem schwarzen Fineliner vorsichtig nachgefahren. So entstanden wunderschöne Eulen und gleichzeitig hatten die Mädels eine kleine Auszeit vom Lernen. Jetzt erstrahlt die dunkle Flurwand in einem neuen Licht.