Marktbreit vor 33 Minuten

Fair-Trade-Schokolade und Kräutertee

Trotz der besonderen Situation hat sich der Verein We-for-Future aus Marktbreit entschlossen, auch in diesem Jahr eine Weihnachtsaktion zu starten und organisierten einen Stand am Marktplatz in Marktbreit. Verkauft wurden selbstgemachte Fair-Trade-Schokolade von Schülern der Leopold-Sonnemann-Realschule Höchberg und schmackhafter Kräutertee, abgepackt in kleinen We-for-Future-Päckchen. Bereits nach wenigen Stunden waren einige Schokoladensorten ausverkauft, der Zuspruch war sehr hoch. Der Erlös der Weihnachtsaktion geht zu 100 Prozent an Hilfs- und Bildungsprojekte.