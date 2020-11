Kitzingen vor 50 Minuten

Eltern bedanken sich

Lernenergie für Kinder im offenen Ganztag am Nachmittag. Damit für die Hausaufgaben noch genügend Energie zur Verfügung steht liefert der Verein Empathie vollwertige und frische Lebensmittel. Essen und vor allem gesundes Essen ist ein wichtiger Energielieferant für das Lernen in der Schule und bei den Hausaugaben. In der Nachmittagsbetreuung der St. Hedwigschule und anderen Einrichtungen sorgt der Verein "Empathie… Helfen mit Herz und Verstand" täglich kostenlos für vollwertige und nährstoffreiche Verpflegung für alle Kinder, die keine oder zu wenig Pausen-Energiezufuhr dabei haben. Das Betreuer-Team um Hannelore Weydt stellt sicher, dass sich alle Kinder beim aufkommenden "kleinen Hunger" mit einem Pausenbrot oder knackigem Gemüse versorgen können. Dabei achten die Betreuerinnen auf sorgfältigen Umgang mit den Lebensmitteln, schulen die Fertigkeit der Kinder sich Brote zu belegen und sorgen dafür, dass nichts im Abfalleimer landet. Bei einem Informationsabend haben sich die Eltern für diese wertvolle Unterstützung bedankt und Spenden von insgesamt 125 Euro an das Team übergeben. Aufgerundet auf 200 Euro konnte Hildegard Töpfer vom Empathie-Verein die Spende aus den Händen von Astrid Glos, Vorsitzende des Fördervereines, entgegennehmen. Sie bedankte sich für die Anerkennung der Hilfe und informierte darüber, dass mittlerweile fast 300 Kinder auf das Angebot zugreifen. Gerade im Corona-Jahr ist dies eine verlässliche Konstante für die Kinder. Lernen mit Energie und Spaß und in den schönen neuen Räumen ist ein Garant für die Freude an der Schulzeit, gerade jetzt.