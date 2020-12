Neuses am Berg vor 1 Stunde

Eine halbe Stunde im Advent in St. Nikolaus

Erstmals hatten Pfarrer Uwe Hartmann und die Kirchenverwaltung St. Nikolaus am 1. Adventssonntag zu einer „Halben Stunde im Advent“ in die katholische Pfarrkirche Neuses am Berg eingeladen. Angenehm überrascht sind beide von der positiven Resonanz. Auch Dank vieler auswärtiger Besucher war die Kirche – unter Corona-Auflagen natürlich mit reduziertem Sitzplatzangebot - komplett besetzt. Durch eine neue Audiotechnik wurden die Gäste von stimmungsvoller Musik empfangen und als Höhepunkt gab es eine adventliche Geschichte, die Kirchenpfleger Dieter Ofenhitzer vortrug. „Wir freuen uns jetzt schon auf die kommenden Sonntagnachmittage“, so Pfarrer Hartmann. Wer die beiden nächsten Vorleser sind und welche Geschichten sie vortragen werden, wollen die zwei Organisatoren nicht verraten.