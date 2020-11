Münsterschwarzach vor 22 Minuten

Ein Traum auf vier Rädern

Fast fertig ist der 52er Ford F1, den eine Projektgruppe des Egbert-Gymnasiums liebevoll restauriert hat. In der eigenen Schüler-Autowerkstatt zerlegten die Jugendlichen die "Rostlaube", es wurde geschraubt, geschliffen, geschweißt und lackiert. Sind sie an ihre Grenzen gestoßen, stand ihnen die Autowerkstatt Buchholz in Wiesentheid zur Seite. Nun steht das Projekt kurz vor dem Abschluss und Kaufinteressenten dürfen sich bei der Schule und Projektlehrer Elmar Schrauth melden. Außerdem nehmen die Schüler mit ihrem "Picup" an einem Wettbewerb der Firma Würth teil. Bis zum 15. November kann man unter www.handwerkswettbewerb.de/voting den Schülern aus Münsterschwarzach seine Stimme geben. Die Schüler rufen daher vom Voting auf und hoffen auf ganz viele Stimmen. Landen sie unter den besten zehn Projekten, so winken wertvolle Geld- und Sachpreise, mit denen auch die bisher entstandenen Unkosten dieses "Traums auf vier Rädern" gedeckt werden sollen.