Markt Einersheim vor 1 Stunde

Ein Stück Normalität in Zeiten von Corona

Die Monatsfeiern der Markt Einersheimer Grundschule sind seit über zehn Jahren fester Bestandteil des Schulprofils. Jeweils am letzten Freitag vor den Ferien treffen sich alle Schüler sowie die Eltern und Gäste der organisierenden Klasse in der Turnhalle. Jede Klasse hat einen oder mehrere Beiträge vorbereitet und präsentiert sie vor der Schulgemeinschaft. Das können Lieder, Tänze, Musikstücke mit dem Orff-Instrumentarium, kleine Theaterstücke, Gedichte, Rätsel, sportliche Vorführungen sein. Zudem finden Ehrungen und die Geburtstagsgratulation aller Geburtstagskinder der Schule seit der letzten Feier mit einem gemeinsamen Geburtstagslied statt. Schüler übernehmen die Moderation. Da diese Monatsfeiern aufgrund der Corona Pandemie nicht mehr stattfinden konnten, wurden sie schmerzlich von der gesamten Schulfamilie vermisst. Jetzt erlebte die Herbstmonatsfeier als Videozusammenschnitt und filmische Vorführung eine „digitale Wiedergeburt“. Alle Beiträge der Schulklassen wurden im Vorfeld eingeübt, gefilmt und von der Ideengeberin und Lehrerin Frau Sauer digital zusammengeschnitten. Es war eine unglaubliche Freude und Anteilnahme der Kinder, die den Film mit Mundschutz in ihren Klassen sitzend verfolgten, deutlich zu spüren. Ein Stück Normalität, aber auch Sehnsucht und Freude, kann in den Pandemiezeiten ein wichtiger Lichtblick im Schulalltag sein.