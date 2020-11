Ein Montagmorgen im November….Grau, trüb, kalt und zum Glück nicht nass….fleißige Helferlein machen sich auf den Weg. Ihr Ziel der Kindergarten Rödelsee. Es soll ein spannender Wochenstart in der kleinen Gemeinde am Schwanberg werden mit Überraschungseffekt.

6.30 Uhr: gute Geister machen sich daran den Kindergarten mit einem großen Plakat, Luftballons und Kastanienherzen zu schmücken. Die Stereoanlage wird in Position gebracht und die vorbereitete CD eingelegt. In der Dämmerung ertönt in Dauerschleife die Melodie des Liedes "Und ganz doll Euch", das von der Sängerin Petra Sterk aus Großlangheim für unsere Dankesaktion umgedichtet, vertont und aufgenommen wurde.

Es ist für alle ein schwieriges Jahr, geprägt durch die Corona-Pandemie. In Rödelsee kommt noch erschwerend der Trägerwechsel hinzu. Die Stimmung ist durchwachsen. Eltern und Erzieher kommen so langsam an ihre Grenzen. Es fehlt an Lebensfreude, Dankbarkeit und liebe Gesten.

Verena Freund ließ dies keine Ruhe und sie gründete eine Initiative, der Jasmin Weinmann, Caroline Kirstein und weitere Mütter folgten mit der Mission gute Stimmung zu verbreiten und sich auf ganz persönliche Weise bei unseren Erziehern für ihren unermüdlichen Einsatz zu bedanken. Es folgten einige gemeinsame Abende, an denen die Köpfe zusammengesteckt und fleißig gewerkelt wurde.

Eines war klar, es sollte etwas ganz Besonderes werden. Und die Wertschätzung der täglichen Arbeit unserer Erzieher unter den erschwerten Corona Bedingungen sollte im Fokus stehen. Entstanden ist ein Plakat auf dem steht: Dankeschön, dass es Euch gibt, das mit den Gruppensymbolen aus Filz verziert wurde. Das Eingangstor bekam einen neuen Look, wurde neu gestrichen und mit bunten Holzbuchstaben "Kindergarten" und den Gruppensymbolen verziert. Jede Gruppe bekam parallel dazu auch sein Symbol aus Holz für seine Eingangstür. Ein Herz aus Kastanien und Co., gesammelt auf diversen Herbstspaziergängen, mit dem Schriftzug "Danke" schmückt nun zusätzlich jede Gruppentür.

Sehr stolz sind wir über unseren eigenen Kindergartensong, jeder Mitarbeiter des Kindergartens hat ein Exemplar bekommen.

Die Aktion hat sich gelohnt…Freudentränen waren bei unseren Erziehern zu entdecken und ein Gefühl der Dankbarkeit machte sich breit. Ziel erreicht.

Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Hausmeister, an Petra Sterk für das wunderschöne Lied, an unseren Bürgermeister, an die Burschenschaft für die zur Verfügungstellung des Bauzauns, an dem das Plakat angebracht wurde und alle Mitwirkenden.

Von: Verena Freund und Caroline Kirstein, Elterninitiative Kindergarten Rödelsee