Ein bisschen so, wie Martin, möcht‘ ich gerne sein

In diesem Jahr ist alles anders. Auch St. Martin. Nicht nur für die Jungs und Mädchen aus der Kitzinger Schreibersgasse wird es in diesem Jahr keinen Laternenumzug geben. Natürlich gibt es da traurige Gesichter. Deshalb haben sich die Erzieherinnen mit den Kindern gemeinsam überlegt, wie sie trotzdem das Martinslicht teilen und gleichzeitig anderen Menschen eine Freude machen können. So bastelten die Kinder verschiedene Tischlaternen, die nun im Haus Mainblick ihr warmes Licht leuchten lassen. Einrichtungsleitung Sabine Bischoff freute sich über die Idee und nahm die Laternen gerne von KiTa-Leiterin Heike Jutzi entgegen, die diese stellvertretend für die Kinder überreichte.