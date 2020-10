Volkach vor 1 Stunde

dm-Markt hat ein Herz für die Wasserwacht

672 Euro kamen anlässlich einer Spendenaktion zusammen, die der Volkacher dm-Markt der Wasserwacht Volkach übergeben konnte. An einem Montag im September kamen fünf Prozent des Tagesumsatzes in einen Spendentopf. Unter dem deutschlandweiten dm-Motto "Jetzt Herz zeigen" konnten alle Märkte an diesem Tag dabei selbst bestimmen, welcher engagierten ehrenamtlichen Gruppe das Geld gegeben wurde. Filialleiterin Pamela Ernst hatte sich dazu, zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen, für die Wasserwacht entschieden. "Es war toll. An dem Spenden-Montag, der vorher in der Marktwerbung angekündigt war, kamen mehr Kunden als sonst" schilderte die Marktleiterin und Sylvia Voit, die Leiterin der Volkacher Wasserwacht, war total begeistert: "Die Coronazeit hat uns seit dem Frühjahr keine großen Einnahmen mehr gebracht. Der Schwimmunterricht und der Verkauf von Essen und Trinken bei örtlichen Veranstaltungen ist quasi auf Null gegangen und an Einnahmen hatten wir nur mehr die Mitgliedsbeiträge," so Voit. Dennoch lief natürlich der Dienstbetrieb weiter. "Wir stecken das Geld in die Ausbildung unserer Bootsführer und in die Beschaffung von Einsatzmittel" erklärte sie bei einer kleinen Feierstunde.