In diesem Jahr ist vieles anders verlaufen als sonst, auch in Markt Herrnsheim. Der traditionelle Herrnsheimer Markt im Juli konnte nicht stattfinden. Das beliebte und nur in geraden Jahren stattfindende Streuobstfest, das gerade für junge als auch junggebliebene Gäste bisher immer ein wunderbarer Tag war, musste leider entfallen.

Um vor allem Familien mit Kindern ein besonderes Erlebnis in der Sommerzeit zu ermöglichen, wurde ein Quiz am Streuobst-Erlebnisweg ausgearbeitet. Ganz leicht war es manchmal nicht. Hier musste schon genau geschaut, gesucht und gezählt werden, um ein Wort nach dem anderen herauszubekommen. Aus 28 Wörtern wurden schließlich die markierten Buchstaben in die richtige Reihenfolge gebracht, damit dann – endlich – die Lösung eingetragen werden konnte. Sehr viele richtige Antworten - fast 60 - sind dann eingegangen. Viele aus dem Landkreis Kitzingen, aber auch aus angrenzenden Landkreisen waren dabei. Vermutlich Urlaubsgäste mit Kindern ließen es sich ebenfalls nicht entgehen und haben richtig mit geraten. Die weitesten kamen aus Nordrhein-Westfalen, München, Bayreuth oder Erlangen.

Eine Glücksfee hat schließlich zehn Gewinner gezogen. Ein gemeinsames Treffen der Gewinner ist in diesen Tagen leider nicht möglich. So wurden die Sieger benachrichtigt und jeder erhielt sein Geschenk überreicht. Belohnt wurden die Teilnehmer unter anderem mit Produkten rund um das Thema Streuobst aber auch Spezialitäten aus Markt Herrnsheim, wie Apfelsaft und getrocknete Obstchips, Honig aber auch Käse aus der Hofkäserei.

Das Lösungswort wird nicht verraten, denn der Streuobst-Erlebnisweg in Markt Herrnsheim lädt zu jeder Jahreszeit auf einem Spaziergang ein. Quizblätter sind nach wie vor bei der Obstpresse am Anfang des Weges zu haben.

Zeit sollte man genügend einplanen, denn am Ende des Weges lockt ein wunderschöner Spielplatz. Hier kann nochmals von Herzenslust gespielt, die mitgebrachte Brotzeit und ein heißer Tee genossen werden. Informationen zum Weg gibt es unter dem Link der Gemeinde www.willanzheim.de

Von: Linda Schatz, Gästeinformation Markt Willanzheim