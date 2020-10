Willanzheim vor 22 Minuten

Besuch auf dem Bauernhof

Im Rahmen des Jahresprogramms „Mit Kinderaugen um die Welt“ machten sich die Tiger- und die Bärengruppe des Kindergarten St. Martin in Willanzheim am vor kurzem auf den Weg zum Bauernhof der Familie Drobek in Willanzheim. Nach einer kleinen Wanderung erkundeten die Kinder den Betrieb und machten Bekanntschaft mit den Tieren. Sie fütterten die Kühe mit Heu, streichelten sie und beobachteten. Danach ging es mit ganz vielen Eindrücken zurück in den Kindergarten.