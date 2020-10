Rödelsee vor 1 Stunde

Apfelsaft für kleine Helfer

Nachdem die Kinder des ökumenischen Kindergartens Rödelsee/Fröhstockheim fleißig bei der Apfelernte von Streuobstbäumen im Kindergarten und in der Gemeinde mitgeholfen haben, lassen sie sich nun den frischgepressten Saft schmecken. Vielen Dank an die Initiatoren Andre Stadtel und Benjamin Weinmann. Sie haben sich um die Pflückaktion und das Pressen der Äpfel gekümmert und versorgen die Kindergartenkinder regelmäßig mit heimischen Apfelsaft, den die Erzieherinnen in den Haus- und Waldkindergarten zum Frühstück an die Kinder austeilen. Die Kinder und das Team bedanken sich rechtherzlich für diese gelungene Aktion.