Volkach vor 1 Stunde

Andacht als Feuerprobe für Schulband und Chor

"Gemeinsam unterwegs mit Franziskus" lautete das Motto des Schulanfangsgottesdienstes der Mädchenrealschule der Dillinger Franziskanerinnen in Volkach in Gedenken des Franz von Assisi. Gemeinsam mit ihren Religionslehrerinnen besannen sich die Schülerinnen auf Leben und Werk des Schutzpatrons, um sich auf das bevorstehende Schuljahr einzustellen. Die Andacht war gleichzeitig auch Feuerprobe der neu besetzten Schulband, die gemeinsam mit dem ebenfalls neu formierten Chor ihre ersten einstudierten Stücke "Da berühren sich Himmel und Erde", "Laudato si", "Lasset uns gemeinsam" und "Lord I lift your name on high" präsentieren durfte. Selbstverständlich wurden zuvor, währenddessen und im Anschluss alle notwendigen Hygienemaßnahmen getroffen, sodass der Vormittag ein gelungener und zugleich sicherer Auftakt für alle war.