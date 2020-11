Schwarzach vor 47 Minuten

Adventsgruß für Senioren aus dem Home-Office

Mitten in der Angst und Sorge in dieser Coronazeit – ein Engel. Um diese Botschaft unter die Senioren im Schwarzacher Raum und Reupelsdorf zu bringen, hat das Team "Generation plus" um Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz tatkräftig Hand angelegt, die Tradition "Wir basteln im Advent für die Senioren" auf Homeoffice-Basis umgesetzt, und insgesamt 350 Engel gebastelt. Es hat allen Mitarbeiter viel Freude bereitet, etwas zu tun gegen die Tristesse der Tage. Eine selbst gestaltete Engel-Botschafts-Karte, sowie eine Adventsbesinnung, die sonst bei der jährlichen Adventsfeier in der Arche auf die Dezembertage einstimmte, soll bei vielen Senioren ein Lächeln hervorrufen und miteinander in Verbindung treten lassen. Das Team "Generation plus" steht seit März in den Startlöchern. Neben dem monatlichen Seniorenkreis wird es noch allerhand neue Ideen, Angebote die Menschen um "60 plus" geben, wenn all dies wieder möglich ist.