Geiselwind vor 1 Stunde

Adventliche Weinkisten

Für die in diesem Jahr besondere Advents- und Weihnachtszeit hat sich das Kindergottesdienstteam St. Burkhard Geiselwind eine besondere Aktion ausgedacht: ein gemeinsam gestaltetes Adventsfenster, das alle Geiselwinder und diejenigen, die durch Ort fahren, in Weihnachtsstimmung versetzt. 24 Familien haben je eine Weinkiste ausdekoriert. Diese Kisten wurden vom Kigo-Team im Schaufenster neben der Apotheke zu einer Winterlandschaft dekoriert. Man darf gespannt sein, was sich die Geiselwinder Familien alles so haben einfallen lassen.