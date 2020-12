Volkach vor 20 Minuten

Advent an der Mädchenrealschule

Trotz Corona-Einschränkungen hält die OGS (Offene Ganztagsschule) unserer Mädchenrealschule an der Tradition fest, in der Adventszeit durch kleine Aktionen den Schulalltag aufzulockern. Da es in diesem Schuljahr nicht möglich ist, im Speisesaal zusammen zu kommen, finden die Aktivitäten in der jeweiligen Gruppe statt. Neben dem Öffnen eines Türchens am Adventskalender und dem „Wichteln“ am letzten Tag vor den Ferien, haben sich die „Großen“ (Klasse 8 bis 10) darauf verständigt, dass sich jede Klassenstufe wöchentlich einen Beitrag einfallen lässt. Begonnen haben wir mit kleinen Bastelideen, mit Engeln und einem passenden Gedicht dazu. Lichterketten und Lebkuchenduft ließen eine heimelige Atmosphäre entstehen. Dem Text zu lauschen und dabei an einen ganz „eigenen“ Engel zu denken, gab uns die Gelegenheit, gerade in dieser „besonderen“ Weihnachtszeit Mut zu schöpfen und positiv in die Zukunft zu schauen.