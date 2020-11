Sommerach vor 1 Stunde

600 Euro für Kinderpalliativ-Team der Malteser

Wildbratwürste für einen guten Zweck verkaufen – das war das Ziel der Jägerinnen und Jäger des Stammtisches der Hegegemeinschaft 5 der Kreisgruppe Kitzingen. Im Dezember 2019 nahmen sie deshalb an der Sommeracher WinterWeihnacht teil. Die regionalen Wildbratwürste entpuppten sich als echter Verkaufsschlager. Neben der Werbung für das heimische Wildbret kam so ein Erlös von 600 Euro zu Stande. Nachdem im Jahr 2020 nun kein Weihnachtsmarkt stattfinden wird, konnte die Spende endlich übergeben werden. Birgit Brack hat stellvertretend für das Kinderpalliativteam den Scheck in Sommerach entgegengenommen. Der Malteser Hilfsdienst unterstützt rund 50 Familien mit ihren schwerkranken Kindern in ganz Unterfranken.