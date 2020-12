Markt Einersheim vor 1 Stunde

500 Euro für die Kindergärten

"Zeit, etwas zurückzugeben" - Über viele treue und neue Kunden durfte sich das Team der Försterschen Apotheke in Markt Einersheim auch in diesem Jahr freuen. Als Dankeschön wurde eine Spende von 500 Euro überreicht, die aufgeteilt wird auf die Kindergärten in Markt Einersheim, Hellmitzheim, Nenzenheim, Hüttenheim und Seinsheim. Die Kinder haben gleich verstanden: "Yeah, davon gibt's neues Spielzeug!"