29 Kinder feiern in Münsterschwarzach Erstkommunion

Was lange währt, wird endlich gut: Das Warten hatte endlich ein Ende. Nachdem im April die geplanten Erstkommunionfeiern coronabedingt ins Wasser gefallen sind, konnten nun die letzten 29 Erstkommunionkinder aus dem Pastoralen Raum St. Benedikt ihre Erstkommunion am 10. Oktober nachholen. Insgesamt haben in den letzten Wochen 94 Kinder aus dem Pastoralen Raum ihre Erstkommunion im Herbst gefeiert. Wie bereits am 19. September fand auch die Feier am 10. Oktober in der Abteikirche Münsterschwarzach statt. Und wieder war sie gelebte Gemeinschaft im Pastoralen Raum, denn sie verband Kinder aus verschiedenen Pfarreiengemeinschaften miteinander. Mund-Nase-Schutz und Abstandsregelungen zum Trotz feierten die Kinder und ihre Gäste schließlich zusammen einen lebendigen Gottesdienst, der von der Band Spiritu musikalisch begleitet wurde. Ein leuchtender Regenbogen floss entlang des Chorgestühls am Boden und verwies auf das Motto des Gottesdienstes: den Regenbogen als Hoffnungszeichen Gottes. Aus dem Team der Hauptamtlichen mit dabei waren neben Pfarrer und Dekan Peter Göttke noch Pater Philippus Eichenmüller, Diakon Uwe Rebitzer, die Pastoralreferentinnen Schwester Isabel Westphalen und Verena Sauer sowie Pastoralreferent Hermann Menth. Dank gebührt den Brüdern der Abtei, die ganz offen und unkompliziert diese Feier ermöglichten und allen Eltern, die im Vorfeld bei der Gestaltung unterstützt haben. Auch ihr Gruppenfoto wird die Kinder später einmal daran erinnern, dass ihr Erstkommunionjahr etwas Besonderes war: Im Freien zwar ohne Maske aber mit Abstand und nicht als große Gruppe stellten sich die Kinder auf der Kirchentreppe auf.