Kitzingen vor 47 Minuten

Kitzinger VdK wählt Vorstand

Neuwahlen des gesamten Vorstands sind einer der Kernpunkte der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Kitzingen. Dies formuliert er in einer Pressemitteilung. Die Wahlen finden am Samstag, 19. März, ab 15 Uhr statt. Treffpunkt für die Mitglieder ist das Dekanatszentrum in der Schrannenstraße. Tagesordnungspunkte neben den Wahlen sind diverse Grußworte, Arbeits- und Kassenberichte sowie die Entlastung und Wahl der Delegierten zum Kreisverbandstag.