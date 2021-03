"Ich fand es wichtig, Menschen zu erreichen, die im Alltag keine Berührungspunkte zu Menschen mit Downsyndrom haben", erklärt Sabine Lewandowski. Sie ist Inhaberin des Kitzinger Kosmetikunternehmens Mari&Anne und hat eine Postkartenaktion zum Welt-Downsyndrom-Tag am 21. März ins Leben gerufen.

Teilnehmende Unternehmen verschicken dabei die Karten mit ihren Bestellungen. Die Aktion läuft unter dem Motto #lassmalwirsein. "Das Medium Fotografie lässt sich dafür wunderbar nutzen", erklärt Lewandowski.

Auch auf den Alltag von Lewandowski hat das Downsyndrom einen Einfluss: "Meine Schwester Marina hat das Downsyndrom." Ihre Kunden kennen in der Regel ihre Geschichte und wissen, dass Marina fest zum Unternehmen gehört. "Ihr Downsyndrom ist für uns etwas ganz Natürliches", sagt Lewandowski. Die Inhaberin arbeitet in Gemeinschaft mit den Mainfränkischen Werkstätten, um die Inklusion von Menschen mit Behinderung zu fördern.

Jedes Jahr gebe es zum Welt-Downsyndrom-Tag verschiedene Aktionen. Doch oft seien diese von Vereinen oder sozialen Trägern und Einrichtungen organisiert. "Wirtschaftliche Unternehmen positionieren sich seltener zu solchen gesellschaftlichen Themen", sagt die Inhaberin. Das wollte sie ändern und ein Zeichen setzen.

Porträtreihe auf Postkarten

Die Unternehmerin ist auch Fotografin und machte sich das für ihre Idee zunutze. Über Instagram stand sie im Austausch mit Esther Meinel-Zottl, die ebenfalls Fotografin ist und einen kleinen Sohn mit Downsyndrom hat. "Wir beide kannten uns vorher nicht und dennoch ist innerhalb eines Tages die Idee entstanden, eine Mini-Porträtreihe als Postkartenset umzusetzen", sagt Lewandowski. Hinzu kam dann eine weitere Fotografin und Texterin, Sarah Boll. Sie hat ebenfalls einen Sohn mit Downsyndrom. "So lag es nahe, Bild und Text mit den Fotos von Lasse, Marina und Aaron zu kombinieren", sagt Lewandowski.

Innerhalb weniger Tage konnten die Frauen zwölf deutsche Unternehmen finden, die bei der Aktion teilnehmen wollten. Mit dabei sind zum Beispiel "Gaia Store" aus Hamburg, "Gretas Freunde" aus Berlin, "New Kids in the House", "Hej Hej" und "mit Ecken und Kanten" aus Nürnberg. Insgesamt 20 000 Banderolen und Karten wurden gedruckt.

Helfer haben Sets gepackt

Die Koordination sei eine Herausforderung gewesen, da Lewandowski selbst nicht in Kitzingen, sondern in Bremen lebt. "Wir haben selbst einige hundert Sets gepackt und die restlichen Karten quer durch Deutschland geschickt", sagt die Fotografin. "Viele helfende Hände haben dann Päckchen gepackt und an die Unternehmen verschickt."

"Wir wünschen uns, dass Menschen mit und ohne Downsyndrom mehr Berührungspunkte miteinander erleben." Sabine Lewandowski, Inhaberin von Mari&Anne

Die teilnehmenden Unternehmen versenden die ersten Sets seit 19. März mit ihren Bestellungen. "Bei Mari&Anne erhalten alle Kunden schon jetzt ein Set, wenn sie eine Bestellung in unserem Onlineshop aufgeben", sagt Lewandowski. Auch nach der Aktion wird es die Karten dauerhaft in ihrem Shop geben.

Aufklärung über das Downsyndrom fehlt

"Wir wünschen uns, dass Menschen mit und ohne Downsyndrom mehr Berührungspunkte miteinander erleben", sagt die Initiatorin. In erster Linie fehle die Aufklärung. Das Downsyndrom werde heutzutage zuerst als medizinisches Problem gedacht und nicht als gesellschaftliche Aufgabe. Und auch für die Zukunft des Projekts hat Lewandowski Pläne: "Unsere Vision ist, die erstmals veröffentlichte Porträtreihe in den kommenden Jahren um viele weitere wunderbare Menschen und Porträts wachsen zu lassen."