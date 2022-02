Zum Artikel "Wohnbebauung am Kitzinger Steigweg: So blicken die Schützen auf das Projekt" vom 4. Februar nimmt Winfried Baier von Hunoltstein, Gremiumsmitglied der Bürgerinitiative (BI) für Bauen im Einklang von Mensch & Natur, Stellung.

"Wir, die BI für Bauen im Einklang von Mensch und Natur wurden von J-Werk zu einem Gespräch ins Rathaus geladen. Wir haben von vorneherein klargemacht, dass wir kein Mandat haben, über irgendwelche Pläne zu verhandeln", schreibt er in seiner Stellungnahme. Aber 2700 Bürger hätten der BI den klaren Auftrag erteilt, die Bebauungsplanänderung zu verhindern. Trotzdem habe sich die BI am Donnerstag die Ausführungen von Herrn Wörz angehört, der seit dem Sommer angeblich Pläne für einen bundesweit agierenden Altersheimbetreiber ausarbeite. So solle nur ein Teil der Wohnblöcke als Wohnungen genutzt werden und es wäre dann nur eine einstöckige Tiefgarage notwendig.

Letztlich sollte die BI laut Baier von Hunoltstein überredet werden, den Bürgerentscheid abzusagen, damit die Bebauungsplanänderung Gültigkeit bekommen. Kaum sei er zuhause gewesen, habe er im Internet – der Artikel erschien am Donnerstag um 17 Uhr online – gelesen, dass die BI zu einem Kompromiss mit Wörz gekommen wäre. Baier von Hunoltstein schreibt dazu: "Dies ist frei erfunden und zeigt leider wieder, mit welcher Dreistigkeit und Unverfrorenheit in Kitzingen Baupolitik betrieben wird."