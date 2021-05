Kitzinger Stadtrat will Obdachlose im Notwohngebiet lassen

Im Anschluss an das Notwohngebiet in der Kitzinger Siedlung, Ecke Egerländer Straße/Tannenbergstraße, soll auch die neue Obdachlosenunterkunft entstehen. Am leichtesten ginge das im roten Rechteck (in der Bildmitte oben). Der Stadtrat würde aber das Grundstück mit der Flurnummer 6320/88, direkt neben der Panzerstraße (rechts), vorziehen.