In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr erwartet den Kitzinger Stadtrat an diesem Donnerstag, 10. Dezember, ab 17.15 Uhr in der Alten Synagoge eine stattliche Liste an Tagesordnungspunkten. Nicht weniger als 16 sind es – doch verbirgt sich dahinter auch eine Menge Formalia und Themen von geringem öffentlichem Interesse.

Anders dürfte dies bei dem vorgesehenen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan für die angestrebte Stellplatzanlage Am Bleichwasen sein. Dort, in Kitzingen-Etwashausen, sollen, wie der Stadtrat Ende Oktober beschlossen hat, anstelle einer provisorischen Schotterfläche insgesamt knapp 200 Parkplätze entstehen, begleitet von 150 zu pflanzenden Bäumen. Wenn der Stadtrat jetzt die Weichen stellt für einen Bebauungsplan, würde dies auch den Weg frei machen für eine Beteiligung der Öffentlichkeit, heißt es hierzu seitens der Verwaltung.

Große Mehrheit für 9,5-Millionen-Projekt zu erwarten

Zum Beschluss liegt dem Stadtrat zudem ein 9,5-Millionen-Euro-Projekt vor: das geplante Haus für Jugend und Familie. Die Ende November im Stadtrat präsentierten Pläne stießen auf viel Zustimmung, so dass wohl eine breite Mehrheit das Projekt genehmigen wird.

Dass die Friedhofsgebühren in Kitzingen deutlich steigen müssen, um das in den vergangenen Jahren aufgelaufene Kostendefizit zu decken, steht seit Monaten fest. Jetzt muss der Stadtrat den bereits vorgelegten Entwurf zu den ab Anfang 2021 geltenden Gebühren noch genehmigen.

Mehrere Anträge der Grünen beschäftigen sich mit dem Stadtgrün sowie dem Pflanzen von mehr Bäumen, die besser mit Hitze und Trockenheit zurecht kommen. Hierzu passt auch die anstehende Besetzung des Postens eines Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagers für die Stadt.