Die Stadt Kitzingen will die Unterbringung von vorübergehend obdachlosen Bürgerinnen und Bürgern auf neue Beine stellen. Dazu wird in der Kitzinger Siedlung, auf der Fläche des Notwohngebiets, eine neue Obdachlosen-Unterkunft gebaut. Sie soll mit einfachen Mitteln ein Wohnen auf Zeit ermöglichen, aber nicht als dauerhafte Bleibe für die Betroffenen dienen. Die Planung dazu wird am Donnerstag in der Stadtratssitzung (18 Uhr, Alte Synagoge) vorgestellt. Anschließend stimmt das Gremium darüber ab.

Zurzeit werden die Gebäude in der Egerländer Straße 22, 24, 26 und in der Tannenbergstraße 37 vorrangig für die Unterbringung von Obdachlosen genutzt, erklärt die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Der Haken: Viele der Wohnverhältnisse haben sich über Jahre und Jahrzehnte verfestigt. Mit einer vorübergehenden Unterbringung in einer akuten Notfallsituation hat das nur noch in seltenen Fällen zu tun.

Notwohngebiet von Grund auf neu ordnen

Daher hat der Stadtrat beschlossen, das Gebiet von Grund auf neu zu ordnen. Dazu gehört der Neubau für Obdachlose. Er ist für maximal 30 Bewohner gedacht, nicht jedoch für Familien mit Kindern, die im Bedarfsfall an anderer Stelle eine vorübergehende Zuflucht finden sollen.

Das neue Gebäude wird neben den bereits bestehenden entstehen. Eine Verlagerung an eine andere Stelle in der Stadt hatte der Stadtrat mehrheitlich abgelehnt. Das planende Architekturbüro Dold + Versbach Architekten, Würzburg, hat einen zweigeschossigen Winkelbau entworfen, in dem 15 Einzel- und vier Doppelzimmer für Männer sowie fünf Einzel- und ein Doppelzimmer für Frauen vorgesehen sind.

Alle Zimmer haben Waschbecken; Sanitärbereiche, Küchen und Waschmaschinenraum sind zentral als Gemeinschaftsräume konzipiert. Dazu kommen Räume für Hausmeister, Sozialarbeiter und Ehrenamtliche ("Wegweiser"). Die geschätzten Gesamtkosten: rund 2,6 Millionen Euro.

Die Zufahrt ist zunächst über die Egerländer Straße geplant, wird aber verlegt, wenn das Gelände insgesamt saniert bzw. neu bebaut wurde. Denn auch bei den anderen Bestandsgebäuden besteht Handlungsbedarf. Sie sollen wahrscheinlich ebenfalls Neubauten weichen.