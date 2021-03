Der Kitzinger Stadtrat tagt in dieser Woche gleich zwei Mal. Am Dienstag, 23. März, verabschiedet er seinen Haushaltsplan für das Jahr 2021 sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre bis 2024. Dazu trifft sich das Gremium um 18 Uhr in der Alten Synagoge.

Am Donnerstag, 25. März, stehen an gleicher Stelle ab 18.45 Uhr mehrere Themen auf dem Programm. Zuvorderst entscheidet der Stadtrat, ob er künftig eine Livestream-Berichterstattung aus seinen Sitzungen zulassen will. Zuletzt hatte sich abgezeichnet, dass eine Mehrheit der Räte einer Übertragung in Bild und Ton im Internet zustimmen könnte.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt gibt die Stadtverwaltung bekannt, an welchen Unternehmen die Stadt Kitzingen in welcher Höhe beteiligt ist.